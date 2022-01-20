Зеленский напомнил Байдену о масштабах «российской агрессии»
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил лидеру США Джо Байдену, что «незначительных агрессий» не бывает. Свою позицию украинский президент выразил в Twitter.
«Незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает незначительных жертв, и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы», — подчеркнул Зеленский.
Ранее с таким же мнением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что нет разницы между небольшим и полномасштабным вторжением.
Ранее CNN сообщало, что президент США Джо Байден заявил, что реакция Запада будет зависеть от масштабов российского вторжения на Украину.
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