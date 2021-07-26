Украинская триатлонистка Елистратова пропустит Олимпиаду в Токио из-за допинга

Международное агентство по тестированию временно отстранило украинскую триатлонистку Юлию Елистратову от участия в соревнованиях, в том числе в Олимпийских Играх в Токио. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В июне Елистратова сдала положительный допинг-тест на эритропоэтин, участвуя в чемпионате Европы по триатлону в украинском Днепре, отмечает телеканал «360».

Спортсменка должна была принять участие в соревнованиях по триатлону среди женщин, которые стартуют на Играх в Токио 27 июля.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

