Украинская триатлонистка Елистратова пропустит Олимпиаду в Токио из-за допинга
Международное агентство по тестированию временно отстранило украинскую триатлонистку Юлию Елистратову от участия в соревнованиях, в том числе в Олимпийских Играх в Токио. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
В июне Елистратова сдала положительный допинг-тест на эритропоэтин, участвуя в чемпионате Европы по триатлону в украинском Днепре, отмечает телеканал «360».
Спортсменка должна была принять участие в соревнованиях по триатлону среди женщин, которые стартуют на Играх в Токио 27 июля.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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