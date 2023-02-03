Булыкин перечислил плюсы системы определения офсайдных линий
Если систему VAR вернут на все матчи, то судьи должны публично объяснять свои решения, отметил в эфире НСН экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин.
Виртуальная система определения офсайдных линий – это будущее футбола, она делает его более справедливым, устраняет коррупционную составляющую и убирает грубые ошибки судей, заявил экс-игрок сборной России, московского «Динамо» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с НСН.
Накануне Российский футбольный союз и китайская компания Rigour Tech заключили соглашение о сотрудничестве в области предоставления оборудования и лицензий для виртуальной системы определения офсайдных линий. Систему могут начать использовать на всех матчах Российской премьер-лиги и в телетрансляциях к концу нынешнего сезона. Дмитрий Булыкин отметил, что с появлением такой системы российский футбол изменится в лучшую сторону.
«Футбол с этим комплексом и без него – это две большие разницы, есть к чему стремиться. Недавно был Australian Open, где вообще судей на линиях не было. Поэтому, конечно, мечтаю, чтобы все на автомате было в футболе, чтобы на решение тратилось максимум две секунды. За этим будущее и если китайские системы смогут это делать в автомате, то, безусловно, это здорово. Нужно стремиться дальше и догонять другие виды спорта, где все на автомате определяет компьютер. Это делает футбол более справедливым, устраняет коррупционную составляющую и убирает грубые ошибки судей. Также очень хочется, чтобы судьи после матча объясняли свои решения, и чтобы те, кто не понимает, лучше бы осознавали, почему судьи сделали такие решения», - сказал Булыкин.
В службе коммуникаций РФС в прошлом году сообщали, что система VAR от провайдера Slomo не обладает функционалом виртуальных офсайдных линий. Тогда же глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что организация рассчитывает на появление офсайдных линий системы VAR во второй части сезона Российской премьер-лиги.
Так, виртуальные линии используются для определения положения «вне игры» при использовании системы видеоассистента арбитра, а также в телетрансляциях игр.
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