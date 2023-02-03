Булыкин перечислил плюсы системы определения офсайдных линий

«Футбол с этим комплексом и без него – это две большие разницы, есть к чему стремиться. Недавно был Australian Open, где вообще судей на линиях не было. Поэтому, конечно, мечтаю, чтобы все на автомате было в футболе, чтобы на решение тратилось максимум две секунды. За этим будущее и если китайские системы смогут это делать в автомате, то, безусловно, это здорово. Нужно стремиться дальше и догонять другие виды спорта, где все на автомате определяет компьютер. Это делает футбол более справедливым, устраняет коррупционную составляющую и убирает грубые ошибки судей. Также очень хочется, чтобы судьи после матча объясняли свои решения, и чтобы те, кто не понимает, лучше бы осознавали, почему судьи сделали такие решения», - сказал Булыкин.

В службе коммуникаций РФС в прошлом году сообщали, что система VAR от провайдера Slomo не обладает функционалом виртуальных офсайдных линий. Тогда же глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что организация рассчитывает на появление офсайдных линий системы VAR во второй части сезона Российской премьер-лиги.

Так, виртуальные линии используются для определения положения «вне игры» при использовании системы видеоассистента арбитра, а также в телетрансляциях игр.

