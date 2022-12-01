РФС дисквалифицировал на шесть матчей по три футболиста «Зенита» и «Спартака»

Наказание последовало после массовой драки во время кубкового матча в Санкт-Петербурге 27 ноября, в которой активное участие принимали шесть указанных игроков.

Обе команды также оштрафованы на 100 тыс. руб. каждая за «неподобающее поведение».

«Зенит» заплатит еще 50 тыс. за неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованных баннеров, еще 50 тыс. за скандирование его болельщиками ненормативной и оскорбительной лексики и 30 тыс. руб. штрафа за использование фанатами пиротехники.

«Спартак» оштрафован на 50 тыс. за задержку начала матча.

Ранее «Спартак» и «Зенит» оштрафовали за пиротехнику и нацистскую символику, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



