РФС дисквалифицировал на шесть матчей по три футболиста «Зенита» и «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал трех игроков петербургского «Зенита» и трех - московского «Спартака» на шесть матчей за драку, сообщается на сайте РФС.

В составе сине-бело-голубых наказаны Малком, Родригао, Вилмар Барриос, а в составе красно-белых - Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев.

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Наказание последовало после массовой драки во время кубкового матча в Санкт-Петербурге 27 ноября, в которой активное участие принимали шесть указанных игроков.

Обе команды также оштрафованы на 100 тыс. руб. каждая за «неподобающее поведение».

«Зенит» заплатит еще 50 тыс. за неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованных баннеров, еще 50 тыс. за скандирование его болельщиками ненормативной и оскорбительной лексики и 30 тыс. руб. штрафа за использование фанатами пиротехники.

«Спартак» оштрафован на 50 тыс. за задержку начала матча.

Ранее «Спартак» и «Зенит» оштрафовали за пиротехнику и нацистскую символику, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Магомед Чабаев
ТЕГИ:ФК "Спартак"ЗенитДисквалификацияНаказаниеРФС
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