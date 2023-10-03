Тягачев назвал нечеловеческими извинения вице-президента УЕФА за допуск россиян

Нильссон выразил сожаление из-за того, что его слова были восприняты как отказ отстаивать позицию Швеции.

«Вице-президент УЕФА отказался от своих слов — это чисто политика. Но нам надо играть, тем более что это наши юношеские команды», — подчеркнул спортивный функционер.

Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в УЕФА были готовы к «бойкоту» стран из-за допуска российских сборных до 17 лет к турнирам, но подобные лозунги недопустимы и требуют наказания. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

