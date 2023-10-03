Тягачев назвал нечеловеческими извинения вице-президента УЕФА за допуск россиян
Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев назвал неспортивными и нечеловеческими извинения первого вице-президента УЕФА Карла-Эрика Нильссона за предложение допустить юношеские российские сборные к участию в международных состязаниях. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Нильссон выразил сожаление из-за того, что его слова были восприняты как отказ отстаивать позицию Швеции.
«Вице-президент УЕФА отказался от своих слов — это чисто политика. Но нам надо играть, тем более что это наши юношеские команды», — подчеркнул спортивный функционер.
Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в УЕФА были готовы к «бойкоту» стран из-за допуска российских сборных до 17 лет к турнирам, но подобные лозунги недопустимы и требуют наказания. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru