Международная федерация хоккея не обсуждает допуск молодежных команд России
27 сентября 202317:33
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что на данный момент вопрос возможного допуска в соревнования молодёжных сборных России не обсуждается, сообщает РИА Новости.
По его словам, этого вопроса просто нет в повестке.
«На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня в IIHF», - указал Тардиф.
Ранее по итогам заседания исполнительного комитета УЕФА было принято решение допустить сборные России по футболу не старше 17 лет к международным турнирам в нынешнем сезоне в нейтральном статусе, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru