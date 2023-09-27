Международная федерация хоккея не обсуждает допуск молодежных команд России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что на данный момент вопрос возможного допуска в соревнования молодёжных сборных России не обсуждается, сообщает РИА Новости.

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По его словам, этого вопроса просто нет в повестке.

«На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня в IIHF», - указал Тардиф.

Ранее по итогам заседания исполнительного комитета УЕФА было принято решение допустить сборные России по футболу не старше 17 лет к международным турнирам в нынешнем сезоне в нейтральном статусе, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Крис Бэрри
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