«Туктамышева выступит в противовес Медведевой»: Авербух о ледовом мюзикле Кармен
Фигуристка Елизавета Туктамышева исполнит роль-противовес роли фигуристки Евгении Медведевой, которая воплотит образ Кармен в одноименном ледовом мюзикле. Об этом рассказал хореографа и фигурист Илья Авербух. Его слова приводит «Газета.Ru».
По словам Авербуха, Туктамышева исполнит роль девушки Хосе Микаэлы. По сюжету Хосе предает ее ради Кармен. Образ самого Хосе воплотит фигурист Александр Энберт.
Также зрители смогут увидеть Туктамышеву не только в дуэтах с Энбертом, но и в сольных номерах.
Авербух также рассказал о ролях Марка Кондратюка и Алексея Ягудина в мюзикле.
«Леша раньше исполнял роль тореадора, а теперь она перешла к Марку Кондратюку. У Ягудина будет роль обратной стороны Тореадора — Тореадора Рока», - отметил он.
Ранее стало известно, что выручка ледовых шоу Авербуха снизилась на 200 миллионов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru