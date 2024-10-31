«Туктамышева выступит в противовес Медведевой»: Авербух о ледовом мюзикле Кармен

Фигуристка Елизавета Туктамышева исполнит роль-противовес роли фигуристки Евгении Медведевой, которая воплотит образ Кармен в одноименном ледовом мюзикле. Об этом рассказал хореографа и фигурист Илья Авербух. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам Авербуха, Туктамышева исполнит роль девушки Хосе Микаэлы. По сюжету Хосе предает ее ради Кармен. Образ самого Хосе воплотит фигурист Александр Энберт.

Также зрители смогут увидеть Туктамышеву не только в дуэтах с Энбертом, но и в сольных номерах.