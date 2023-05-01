ЦСКА впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ

Седьмой матч полуфинальной серии против краснодарского «Локомотив-Кубань» завершился победой гостей в овертайме со счётом 100:103.

Таким образом баскетболисты из Краснодара во второй раз в истории вышли в финал Единой лиги ВТБ. Отмечается, что 10 лет назад «Локомотив-Кубань» в финале проиграл именно ЦСКА.

За вторую путёвку в финал бьются казанский УНИКС и питерский «Зенит», счет в серии 3:3, решающий матч пройдет 2 мая.

Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила, что сборная России не будет допущена к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

