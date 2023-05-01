ЦСКА впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб ЦСКА впервые не сумел выйти в финал Единой лиги ВТБ, сообщает РИА Новости.
Седьмой матч полуфинальной серии против краснодарского «Локомотив-Кубань» завершился победой гостей в овертайме со счётом 100:103.
Таким образом баскетболисты из Краснодара во второй раз в истории вышли в финал Единой лиги ВТБ. Отмечается, что 10 лет назад «Локомотив-Кубань» в финале проиграл именно ЦСКА.
За вторую путёвку в финал бьются казанский УНИКС и питерский «Зенит», счет в серии 3:3, решающий матч пройдет 2 мая.
Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила, что сборная России не будет допущена к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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