Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА

Перед матчем «Лейкерс» с «Оклахома-Сити Тандер» Джеймс отставал от достижения легендарного Карима Абдул‑Джаббара (38 387 очков) на 36 очков. В итоге он набрал 38 очков и достиг отметки в 38 390 очков, побив рекорд, который держался 34 года.

«Всем, кто когда-либо был частью этой моей дороги за последние 20 лет, я просто хочу сказать большое спасибо», - заявил рекордсмен.

Также в ТОП-5 лучших снайперво НБА входят Карл Мэлоун (36 928), Кобе Брайант (33 643) и Майкл Джордан (32 292).

Ранее легендарный нападающий Уэйн Гретцки выразил надежду, что выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин побьёт его рекорд по количеству голов в НХЛ, сообщает RT.

