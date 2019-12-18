ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги
18 декабря 201923:14
Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с сербским клубом «Цверна Звезда» в матче 14-го тура Евролиги. Об этом сообщает Интерфакс.
Игра закончилась со счетом 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12) в пользу россиян. Матч состоялся в Москве.
Как отмечает агентство, на счету у ЦСКА 9 побед и 5 поражения. В настоящее время в турнирной таблице армейцы занимают пятую строчку. «Цверна Звезда» находится на 14-м месте.
Напомним, ЦСКА является действующим победителем Евролиги.
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