ЦСКА обыграл «Зенит» в матче за Суперкубок России по женскому футболу

Футболистки московского ЦСКА выиграли Суперкубок России по женскому футболу, обыграв соперниц из петербургского «Зенита».

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Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Поединок завершился со счетом 1:0.

Для ЦСКА подобный трофей стал первым в истории клуба, до этого клуб трижды терпел поражение при попытке взять трофей.

В прошлом году было такое же противостояние. Тогда девушки из Санкт-Петербурга взяли трофей после серии пенальти, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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