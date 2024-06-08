ЦСКА обыграл «Зенит» в матче за Суперкубок России по женскому футболу
8 июня 202419:53
Футболистки московского ЦСКА выиграли Суперкубок России по женскому футболу, обыграв соперниц из петербургского «Зенита».
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Поединок завершился со счетом 1:0.
Для ЦСКА подобный трофей стал первым в истории клуба, до этого клуб трижды терпел поражение при попытке взять трофей.
В прошлом году было такое же противостояние. Тогда девушки из Санкт-Петербурга взяли трофей после серии пенальти, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru