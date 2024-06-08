ЦСКА обыграл «Зенит» в матче за Суперкубок России по женскому футболу

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Поединок завершился со счетом 1:0.

Для ЦСКА подобный трофей стал первым в истории клуба, до этого клуб трижды терпел поражение при попытке взять трофей.

В прошлом году было такое же противостояние. Тогда девушки из Санкт-Петербурга взяли трофей после серии пенальти, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

