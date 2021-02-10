Три случая заражения COVID-19 выявили на чемпионате мира по биатлону
Представитель сборной Австрии по биатлону, а также два сотрудника СМИ сдали положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
В сообщении уточняется, что всего было сделано 770 тестов, случаев COVID-19 среди спортсменов не выявлено.
Чемпионат мира в словенской Поклюке стартует 10 февраля в 17:00 мск. Первой гонкой станет смешанная эстафета, в которой за Россию побегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года, сообщает «Свободная пресса». В связи с этим российские биатлонисты примут участие в чемпионате мира в статусе команды «Союза биатлонистов России» (СБР) под аббревиатурой RBU (Russian Biathlon Union).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- Первый компонент «Спутника V» получили более 2 миллионов россиян
- «Суровая реальность». Песков прокомментировал избыточную смертность от COVID-19
- Сделай лучше НСН - получи спецприз!
- Матвиенко дала прогноз по ситуации с COVID-19 в России
- «Через телевизор». Песков рассказал о встрече Путина с руководителями российских СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru