Три случая заражения COVID-19 выявили на чемпионате мира по биатлону

Представитель сборной Австрии по биатлону, а также два сотрудника СМИ сдали положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

В сообщении уточняется, что всего было сделано 770 тестов, случаев COVID-19 среди спортсменов не выявлено.

Чемпионат мира в словенской Поклюке стартует 10 февраля в 17:00 мск. Первой гонкой станет смешанная эстафета, в которой за Россию побегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года, сообщает «Свободная пресса». В связи с этим российские биатлонисты примут участие в чемпионате мира в статусе команды «Союза биатлонистов России» (СБР) под аббревиатурой RBU (Russian Biathlon Union).

