Третий этап парусного турнира Tenzor International Cup 2024 пройдет в Пестовском водохранилище

В акватории Пестовского водохранилища в Подмосковье с 5 по 8 сентября состоится третий из четырех этапов международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024.

По его итогам определятся финалисты турнира – 20 сильнейших команд по рейтингу трёх этапов общего зачета. В ноябре они отправятся на гранд-финал серии в Сочи. Тройка лучших по трем этапам также разыграет первую часть общего призового фонда турнира в размере 1,2 миллиона рублей.

Дополнительным бонусом для шестнадцати самых успешных команд турнира станет право участия в чемпионате Sailing Gran Prix 2024, который 28-29 сентября впервые в России проведет яхт-клуб Tenzor Sailing Club по системе «квалификационных гонок на вылет», применяемых в международной серии «Лиги Звезд» (Star League).