Третий этап парусного турнира Tenzor International Cup 2024 пройдет в Пестовском водохранилище
В акватории Пестовского водохранилища в Подмосковье с 5 по 8 сентября состоится третий из четырех этапов международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024.
По его итогам определятся финалисты турнира – 20 сильнейших команд по рейтингу трёх этапов общего зачета. В ноябре они отправятся на гранд-финал серии в Сочи. Тройка лучших по трем этапам также разыграет первую часть общего призового фонда турнира в размере 1,2 миллиона рублей.
Дополнительным бонусом для шестнадцати самых успешных команд турнира станет право участия в чемпионате Sailing Gran Prix 2024, который 28-29 сентября впервые в России проведет яхт-клуб Tenzor Sailing Club по системе «квалификационных гонок на вылет», применяемых в международной серии «Лиги Звезд» (Star League).
В команду судей на третьем этапе войдут в том числе специалисты из России, Хорватии и Германии. Главным судьей назначен Владимир Комель, а главным ампайром регаты станет хорват Невен Баран.
В числе участников этапа – чемпионы Европы, мира, России в разных классах яхт, участники Олимпийских игр, победители престижных многодневных регат. Лидерами турнирной таблицы после двух этапов стали команды «АХМАТ» (60 очков), Bars Sailing Team (58 очков), ZID art Sailing Team (57 очков), KBR (55 очков) и HUBEX (52 очка) из Чечни, Москвы, Владивостока, Сербии, Германии, Армении, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.
Третий этап будет посвящен легенде советского паруса, серебряному призеру Олимпиады-80, заслуженному мастеру спорта Борису Будникову.
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