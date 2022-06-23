Тренер спасла от смерти синхронистку, потерявшую сознание под водой

Инцидент произошёл на проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам. Выступавшая с технической программой Альварес долго не показывалась из воды, однако окружающие не сразу поняли, что происходит.

В итоге первой среагировала Фуэнтес, которая прыгнула в бассейн прямо в одежде и вытащила девушку на поверхность. По её словам, она увидела, что Альварес не дышит и быстро поплыла к ней, «как на финале Олимпиады». В итоге спортсменка пришла в себя.

«Она потеряла сознание от перенапряжения. Сегодня мы увидели, где находится предел. Это и значит быть спортсменом – мы хотим видеть, где находится предел возможностей человеческого тела. А Альварес из тех, кто любит доводить до предела», - добавила Фуэнтес.

Ранее Шведский клуб плавания запретил спортсменкам тренироваться в бикини, заявив, что это отвлекает мужчин, сообщает RT.