Тренер спасла от смерти синхронистку, потерявшую сознание под водой

Тренер сборной США по синхронному плаванию Андреа Фуэнтес спасла свою подопечную Аниту Альварес, которая потеряла сознание под водой, сообщает РИА Новости.

«Хочется плакать. Но пока не время». Синхронистки выстрадали золото Олимпиады

Инцидент произошёл на проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам. Выступавшая с технической программой Альварес долго не показывалась из воды, однако окружающие не сразу поняли, что происходит.

В итоге первой среагировала Фуэнтес, которая прыгнула в бассейн прямо в одежде и вытащила девушку на поверхность. По её словам, она увидела, что Альварес не дышит и быстро поплыла к ней, «как на финале Олимпиады». В итоге спортсменка пришла в себя.

«Она потеряла сознание от перенапряжения. Сегодня мы увидели, где находится предел. Это и значит быть спортсменом – мы хотим видеть, где находится предел возможностей человеческого тела. А Альварес из тех, кто любит доводить до предела», - добавила Фуэнтес.

Ранее Шведский клуб плавания запретил спортсменкам тренироваться в бикини, заявив, что это отвлекает мужчин, сообщает RT.

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ФОТО: www.synchrorussia.ru
ТЕГИ:ТренерЧемпионат МираСШАСинхронное Плавание
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