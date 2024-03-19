Тренер Шабаров заявил о смене гражданства футболистом «Краснодара» Арутюняном

Как отметил наставник, 19-летний игрок поменял гражданство в прошлом году.

«Он заранее позвонил, это было зимой 2023 года, в феврале примерно, сказал, что есть выбор и, скорее всего, он будет выступать за сборную Армении. Мы сказали, что... мы не можем как-то мешать. В течение недели он обсудил это с семьей, принял решение играть за Армению», — поделился Шабаров.

По словам тренера, Арутюнян объяснил, что в республике у него есть возможность выступать сразу за национальную команду. При этом в России футболиста регулярно вызывали в молодежную сборную.

Арутюнян дебютировал за сборную Армении в марте прошлого года и уже провел в составе команды десять матчей.

Ранее стало известно, что полузащитник нижегородского футбольного клуба «Пари НН» Эдгар Севикян заявил о желании играть за сборную Армении и сменил спортивное гражданство, напоминает Ura.ru.

