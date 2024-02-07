Чемпион Европы по борьбе Тускаев сменил спортивное гражданство

Российский борец вольного стиля Азамат Тускаев сменил спортивное гражданство, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство
«Тускаев сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Сербии», - говорится в сообщении.

30-летний спортсмен чемпион Европы 2020 года, серебряный призер кубка Мира 2016 года, занимал различные призовые места на чемпионатах России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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