Тренер ФК «Оренбург» Давид Деограсия отправлен в отставку

Отмечается роль испанского специалиста в том, что по итогам прошлого сезона команда сохранила прописку в РПЛ.

«Коллектив ФК «Оренбург» благодарит Давида Деограсия за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего», — говорится в заявлении клуба.

Последним матчем испанского тренера во главе «Оренбурга» стала встреча на Кубок России с московским «Локомотивом», которую его подопечные уступили со счтётом 1:2.

Ранее Миралем Пьянич официально стал игроком ПФК ЦСКА, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

