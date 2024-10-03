Тренер ФК «Оренбург» Давид Деограсия отправлен в отставку
Тренер Давид Деограсия покинул ФК «Оренбург», сообщает официальный сайт футбольного клуба.
Отмечается роль испанского специалиста в том, что по итогам прошлого сезона команда сохранила прописку в РПЛ.
«Коллектив ФК «Оренбург» благодарит Давида Деограсия за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего», — говорится в заявлении клуба.
Последним матчем испанского тренера во главе «Оренбурга» стала встреча на Кубок России с московским «Локомотивом», которую его подопечные уступили со счтётом 1:2.
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