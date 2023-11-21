Трехкратный чемпион России Алан Дзагоев решил завершить карьеру

В сообщении говорится, что сотрудничество с 33-летним футболистом было прекращено «по обоюдному согласию сторон».

«Алан выразил желание покинуть нашу команду, одновременно решив завершить свою великолепную футбольную карьеру из-за травм, преследовавших его в последние годы», — указали в «Ламии».

Алан Дзагоев за свою клубную карьеру выходил на поле в 435 матчах. На счету полузащитника 89 голов и 95 голевых передач. В составе ЦСКА футболист трижды становился чемпионом России.

РАнее защитник канадского хоккейного клуба «Шарлоттаун Айлендерс» Лейн Хинкли завершил карьеру в возрасте 19 лет из-за риска ранней деменции, сообщает RT.