Трассу «Формулы 1» в Сочи переименовали в «Сириус Автодром»
Трасса «Сочи Автодром», некогда принимавшая российский Гран-при «Формулы 1», получила новое название. Теперь она официально называется «Сириус Автодром».
В сообщении пресс-службы трассы говорится, что переименование «отражает принадлежность к федеральной территории «Сириус», а также знаменует начало нового этапа в истории автодрома.
«С новым именем мы обещаем оставаться местом, где смешиваются адреналин и эмоции», - отмечается в заявлении.
Трасса в Сочи принимала Гран-при России «Формулы 1» с 2014 по 2021 год. После начала спецоперации на Украине руководство чемпионата отказалось от сотрудничества с российской стороной, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru