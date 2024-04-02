Трассу «Формулы 1» в Сочи переименовали в «Сириус Автодром»

В сообщении пресс-службы трассы говорится, что переименование «отражает принадлежность к федеральной территории «Сириус», а также знаменует начало нового этапа в истории автодрома.

«С новым именем мы обещаем оставаться местом, где смешиваются адреналин и эмоции», - отмечается в заявлении.

Трасса в Сочи принимала Гран-при России «Формулы 1» с 2014 по 2021 год. После начала спецоперации на Украине руководство чемпионата отказалось от сотрудничества с российской стороной, сообщает RT.

