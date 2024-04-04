Transfermarkt: Головин обошёл Роналду по трансферной стоимости

Портал оценил 26-летнего российского футболиста в 30 млн евро. Именно до этой отметки ранее «подешевел» 36-летний чемпион мира из Аргентины.

При этом Головин оказался дороже Криштиану Роналду, «ценник» которого - 15 млн евро. Отмечается, что по этому показателю португальца также обошёл голкипер сборной России и ФК «Краснодар» Матвей Сафонов, которого оценили в 18 млн евро.

Ранее Криштиану Роналду в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии забил 65-й в своей карьере хет-трик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

