Transfermarkt: Головин обошёл Роналду по трансферной стоимости
Полузащитник сборной России Александр Головин сравнялся по трансферной стоимости с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает Transfermarkt.
Портал оценил 26-летнего российского футболиста в 30 млн евро. Именно до этой отметки ранее «подешевел» 36-летний чемпион мира из Аргентины.
При этом Головин оказался дороже Криштиану Роналду, «ценник» которого - 15 млн евро. Отмечается, что по этому показателю португальца также обошёл голкипер сборной России и ФК «Краснодар» Матвей Сафонов, которого оценили в 18 млн евро.
Ранее Криштиану Роналду в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии забил 65-й в своей карьере хет-трик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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