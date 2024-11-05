Андрей Рублев снялся с турнира в Меце из-за травмы

Российский теннисист Андрей Рублев решил завершить выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Меце из-за подозрения на травму брюшной полости. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

Во вторник Рублев одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего со счетом 7:6 (7:3), 7:5, выйдя в четвертьфинал, однако в ходе матча почувствовал боль в области живота. Его следующая игра должна была состояться против победителя матча между Яном-Леннардом Штруффом из Германии и французом Корентеном Муте.