Андрей Рублев снялся с турнира в Меце из-за травмы
Российский теннисист Андрей Рублев решил завершить выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Меце из-за подозрения на травму брюшной полости. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.
Во вторник Рублев одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего со счетом 7:6 (7:3), 7:5, выйдя в четвертьфинал, однако в ходе матча почувствовал боль в области живота. Его следующая игра должна была состояться против победителя матча между Яном-Леннардом Штруффом из Германии и французом Корентеном Муте.
Как уточнили в пресс-службе, Рублев решил отправиться в Турин для восстановления, чтобы повысить свои шансы на участие в Итоговом турнире ATP. После отказа серба Новака Джоковича от участия в Итоговом турнире Рублев займет его место в восьмерке участников. Соревнования пройдут с 10 по 17 ноября в Турине.
Турнир ATP 250 в Меце, где Рублев завершил выступление, проходит на твердом покрытии и продлится до 9 ноября. Призовой фонд составляет €579 тыс., а действующим чемпионом является француз Уго Умбер, передает «Радиоточка НСН».
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