Суперкомпьютер Opta назвал «Краснодар» главным претендентом на чемпионство в РПЛ

По итогам 22-х туров текущего чемпионата РФ шансы «быков» выросли с 47% до 54%. Второй претендент на чемпионство - «Зенит». Шансы питерцев суперкомпьютер поднял с 29% до 32%. ТОП-3 замкнул столичный «Спартак», правда вероятность победы «красно-белых» снизились с 19% до 11%.

В пятёрку главных претендентов на победу в чемпионате также попали московские «Динамо» и ЦСКА, однако их шансы Opta оценивает всего в 1,7% и 1,1%, соответственно.

Ранее «Краснодар» разгромил дома воронежский «Факел» со счётом 5:0, пишут «Известия». Это позволило «быкам» набрать 49 очков и укрепить лидерство в турнирной таблице. Второе и третье места занимают «Зенит» и «Спартак».

