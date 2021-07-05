Судмедэксперты установили причину смерти вратаря хоккейной сборной Латвии

Судмедэксперты назвали причину гибели 24-летнего вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса: по данным специалистов, спортсмен погиб из-за травмы груди от взрыва фейерверка.

Как сообщает Associated Press, трагедия произошла 4 июля. Хоккеист вместе с друзьями находился в джакузи, когда неисправная установка с пиротехникой начала выпускать заряды по людям.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Кивлениекса стал несчастный случай. Спортсмен получил «выраженную травму головы при падении», прибывшие на место происшествия медики не смогли его спасти.



