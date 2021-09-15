«Страсти кипят». Экс-президент «Спартака» оценил расклад перед игрой с «Легией»
По мнению экс-президента московского клуба, «Спартак» может выиграть, однако поляки будут биться за победу до конца.
У «Спартака» есть все шансы обыграть варшавскую «Легию», однако для этого команде надо преодолеть внутренние проблемы, заявил НСН экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко. Матч пройдет сегодня 15 сентября в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
«Буду смотреть матч, рассчитываю, что "Спартак" победит. Хотя эти поляки такие упертые, еще с приступами русофобии, поэтому будут убиваться до конца. Все зависит от того, насколько спокойно будет в коллективе перед этой игрой. Страсти кипят, бедного тренера Руя Витория "увольняют" до игры, в перерыве и после. Если всё это успокоится, то можно рассчитывать на хороший результат. Надо оставить в покое главного тренера. Пока эти вопросы задаются, на хороший результат не стоит рассчитывать», - подчеркнул экс-президент клуба.
По мнению Червиченко, тот факт, что красно-белые сыграют в Москве, не повлияет на исход матча.
«Они что в гостях не могут забить, что дома. Какая разница, газон везде одинаковый, поддержки особой нет. Роспотребнадзор старается, чтобы футбол проходил в гробовой тишине. Когда полный стадион – тогда да, есть помощь. Сейчас 10 тысяч, по-моему, разрешили болельщиков пропустить на матч. Вот когда 40 тысяч указывают судье, что он не прав, это на него давит», - поделился Червиченко.
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун и Зарема Салихова, которую СМИ называют его женой, позорят знаменитый клуб и превратили его в «бардак», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев.
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