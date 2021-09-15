«Страсти кипят». Экс-президент «Спартака» оценил расклад перед игрой с «Легией»

По мнению Червиченко, тот факт, что красно-белые сыграют в Москве, не повлияет на исход матча.

«Они что в гостях не могут забить, что дома. Какая разница, газон везде одинаковый, поддержки особой нет. Роспотребнадзор старается, чтобы футбол проходил в гробовой тишине. Когда полный стадион – тогда да, есть помощь. Сейчас 10 тысяч, по-моему, разрешили болельщиков пропустить на матч. Вот когда 40 тысяч указывают судье, что он не прав, это на него давит», - поделился Червиченко.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун и Зарема Салихова, которую СМИ называют его женой, позорят знаменитый клуб и превратили его в «бардак», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев.

