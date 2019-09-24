Хороший игрок, но не король. Гусев о Месси
Нападающий сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола. Церемония вручения наград прошла накануне вечером в Милане. На звание также претендовали нападающий Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Аргентинец удостоен премии ФИФА уже в шестой раз.
Спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН отметил, что Месси объективно заслужил награду.
«Попытки присудить награду кому-то новому, помимо Мессии или Роналду, надуманны. Скажем, Нойеру (вратарю «Баварии» и сборной Германии) хотели дать, чтобы, наконец, получил вратарь после Льва Яшина. Потом защитнику хотели дать, потому что после итальянца Каннаваро никто из них не получал.
«Всё сводится к Роналду и Месси»
Однако всё сводится к Роналду и Месси – они объективно сильнее других. Считаю, что правильно приняли решение, без оглядки на то, что нужно что-то новенькое, свеженькое. Нет, получать должен тот, кто заслуживает на данный момент, сейчас это, безусловно, Месси», - подчеркнул собеседник НСН.
Вместе с тем, по мнению Виктора Гусева, Месси, при всех своих заслугах, пока не дотягивает до звания выдающегося игрока:
«Всё-таки, он не король футбола. Это показал и прошлогодний чемпионат мира в России, где Месси не показал ничего экстраординарного. Считаю, что в истории были только два футболиста, Пеле и Марадона, которые могли в одиночку вытащить команду и довести до чемпионства.
«Всё-таки, он не король футбола»
Кроме них не думаю, что есть в истории игрок, который мог бы всё решить один. Хотя, конечно, у них были и партнёры сильные. Что касается Мессии, то у него в сборной Аргентины нет таких партнёров, как в «Барселоне», с которой он добился наибольших успехов. Поэтому, несмотря на все хорошие слова, которые я о нём и о Роналду сказал, они ещё не дотягивают до статуса короля футбола».
32-летний Месси в прошлом сезоне в составе «Барселоны» стал чемпионом Испании. Он забил в Primera Division 36 голов и завоевал «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы. Каталонцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «Ливерпулю», при этом Месси стал лучшим бомбардиром турнира с 12 голами в 10 матчах. Вместе со сборной Аргентины он стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года.
Премия ФИФА лучшему игроку вручается с 1991 года. Её лауреат определяется путем голосования журналистов, тренеров и капитанов национальных сборных. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в этом году отдал голос Роналду, капитан Артём Дзюба предпочёл ван Дейка.
В прошлом году премию получил хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич, в 2016 и 2017 годах награду вручали Роналду.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
- Месси избежал линчевания в Аргентине. Но попал в сборную худших игроков мундиаля
- Неуплату налогов Роналду объяснили жадностью футболиста
- Ветеран «Спартака»: Кокорин с Мамаевым не спасли бы свои команды в Лиге Европы
- Арбитр: Усталость футболистов может испортить клубный мундиаль
- Трофеи решают всё. Газзаев о рейтинге лучших в истории тренеров
Горячие новости
- Жаров назвал действия Google и Facebook во время выборов агрессивными
- Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
- Тестовый поезд с журналистами проехал по Крымскому мосту
- Китайский бизнес заинтересовал опыт обеспечения безопасности ЧМ-2018
- Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре