Хороший игрок, но не король. Гусев о Месси

Однако всё сводится к Роналду и Месси – они объективно сильнее других. Считаю, что правильно приняли решение, без оглядки на то, что нужно что-то новенькое, свеженькое. Нет, получать должен тот, кто заслуживает на данный момент, сейчас это, безусловно, Месси», - подчеркнул собеседник НСН.

Вместе с тем, по мнению Виктора Гусева, Месси, при всех своих заслугах, пока не дотягивает до звания выдающегося игрока:

«Всё-таки, он не король футбола. Это показал и прошлогодний чемпионат мира в России, где Месси не показал ничего экстраординарного. Считаю, что в истории были только два футболиста, Пеле и Марадона, которые могли в одиночку вытащить команду и довести до чемпионства.