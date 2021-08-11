«Спартак» завершил выступление в Лиге чемпионов, проиграв «Бенфике»

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В Москве «Спартак» встретился с «Бенфикой» 4 августа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

Вылетаем из Лиги чемпионов. Осенью нас ждёт групповой этап Лиги Европы. #БенфикаСпартак pic.twitter.com/ufwHKpvza7

Матч завершился со счетом 2:0. Встреча команд прошла в столице Португалии Лиссабоне на стадионе «Да Луш».

Московский «Спартак» завершил выступление в Лиге чемпионов, проиграв в ответном матче третьего квалификационного раунда чемпионата португальской «Бенфике».

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