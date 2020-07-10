«Спартак» официально представил Газизова в качестве нового гендиректора

Ранее председатель совета директоров ФК «Спартак» Леонид Федун сообщил, что Газизов обратил на себя внимание именно благодаря работе в «Уфе». По словам Федуна, «это клуб, который при минимальном бюджете может добиваться успеха и который ведет правильную селекционную работу», отмечает РИА ФАН.

Уже известно, в «Спартаке» остаётся главный тренер Доменико Тедеско, которого привёл в клуб Цорн. Как утверждает «Спорт-Экспресс», в следующем сезоне 2020/21 ему поставлена задача выйти с командой в групповой турнир Лиги чемпионов.

