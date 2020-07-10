«Спартак» официально представил Газизова в качестве нового гендиректора
ФК «Спартак» сделал официальное сообщение о назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора. Информация появилась на сайте футбольного клуба. Он сменил на посту гендиректора «Спартака» Томаса Цорна, который занимал должность с мая прошлого года. До этого с 2012 года Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе».
Ранее председатель совета директоров ФК «Спартак» Леонид Федун сообщил, что Газизов обратил на себя внимание именно благодаря работе в «Уфе». По словам Федуна, «это клуб, который при минимальном бюджете может добиваться успеха и который ведет правильную селекционную работу», отмечает РИА ФАН.
Уже известно, в «Спартаке» остаётся главный тренер Доменико Тедеско, которого привёл в клуб Цорн. Как утверждает «Спорт-Экспресс», в следующем сезоне 2020/21 ему поставлена задача выйти с командой в групповой турнир Лиги чемпионов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru