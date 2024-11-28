Сотрудника клуба МХЛ отстранили от работы на фоне сообщений о домогательствах
Сотрудника новосибирского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские снайперы» отстранили от работы. Как заявили в пресс-службе ХК «Сибирь» решение было принято на фоне сообщений о его домогательствах к игрокам.
В команде отметили, что заявление на сотрудника было подано в правоохранительные органы Новосибирска.
«Клуб окажет правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации», - говорится в сообщении.
Имя сотрудника не уточняется. По данным СМИ, речь идёт о тренере «Сибирских снайперов» по физподготовке Вадиме Берестове, который якобы отправлял одному из игроков интимные фото, а также приглашал его в свой номер.
Ранее дисциплинарная комиссия Белевской епархии временно лишила права на служение протоиерея Валентина Дудина из Тульской области, который, по информации СМИ, домогался 12-летнего мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru