Сотрудника клуба МХЛ отстранили от работы на фоне сообщений о домогательствах

В команде отметили, что заявление на сотрудника было подано в правоохранительные органы Новосибирска.

«Клуб окажет правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации», - говорится в сообщении.

Имя сотрудника не уточняется. По данным СМИ, речь идёт о тренере «Сибирских снайперов» по физподготовке Вадиме Берестове, который якобы отправлял одному из игроков интимные фото, а также приглашал его в свой номер.

Ранее дисциплинарная комиссия Белевской епархии временно лишила права на служение протоиерея Валентина Дудина из Тульской области, который, по информации СМИ, домогался 12-летнего мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».