«Сочи» будет тренировать экс-главный тренер сборной Испании Роберто Морено
Бывший главный тренер сборной Испании Роберто Морено будет тренировать «Сочи». Об этом сообщается на сайте клуба.
Срок действия нового контракта специалиста пока не афишируется.
До назначения главным тренером «Сочи» Морено тренировал испанскую «Гранаду». До этого работал в «Монако», а также был ассистентом главного тренера в испанских «Сельте» и «Барселоне», а также в итальянской «Роме». Кроме этого, он входил в тренерский штаб сборной Испании и даже руководил командой в роли главного тренера в 10 матчах в 2019 году.
«Сочи» 3 декабря отправил в отставку наставника команды Александра Точилина.
Ранее эквадорский футболист «Сочи» Кристиан Нобоа анонсировал получение российского гражданства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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