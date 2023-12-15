«Сочи» будет тренировать экс-главный тренер сборной Испании Роберто Морено

Срок действия нового контракта специалиста пока не афишируется.

До назначения главным тренером «Сочи» Морено тренировал испанскую «Гранаду». До этого работал в «Монако», а также был ассистентом главного тренера в испанских «Сельте» и «Барселоне», а также в итальянской «Роме». Кроме этого, он входил в тренерский штаб сборной Испании и даже руководил командой в роли главного тренера в 10 матчах в 2019 году.

«Сочи» 3 декабря отправил в отставку наставника команды Александра Точилина.

Ранее эквадорский футболист «Сочи» Кристиан Нобоа анонсировал получение российского гражданства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

