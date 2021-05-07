СМИ: Заболотный подписал двухлетний контракт с ЦСКА

Отмечается, что контракт форварда с "Сочи" истекает этим летом. По данным спортивного издания, ради сделки с ЦСКА футболист отказался от перехода в ФК "Краснодар".



Заболотный выступает в составе "Сочи" с 2019 года. Он забил 15 голов и совершил десять голевых передач в 50 встречах. Ранее в пятницу "Сочи" обошел волгоградский "Ротор" и занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.