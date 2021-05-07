СМИ: Заболотный подписал двухлетний контракт с ЦСКА

29-летний нападающий ФК "Сочи" Антон Заболотный перейдет в ЦСКА на правах свободного агента. Об этом сообщает издание "Чемпионат" со ссылкой на собственный источник.

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Отмечается, что контракт форварда с "Сочи" истекает этим летом. По данным спортивного издания, ради сделки с ЦСКА футболист отказался от перехода в ФК "Краснодар".

Заболотный выступает в составе "Сочи" с 2019 года. Он забил 15 голов и совершил десять голевых передач в 50 встречах. Ранее в пятницу "Сочи" обошел волгоградский "Ротор" и занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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Фото: pfc-cska.com
ТЕГИ:ФутболЦСКАСочи
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