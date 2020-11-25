«Спросите у Заболотного». Булыкин не услышал в словах Черчесова оскорблений

Экс-футболист сборной России по футболу в эфире НСН оценил интервью главного тренера сборной, которое разочаровало журналистов, болельщиков и ЦСКА.

Московский футбольный клуб ЦСКА отреагировал на резкие заявления главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес нападающего Федора Чалова. В ЦСКА напомнили, что многие считают Черчесова «не тренером, а физруком».

Накануне в интервью «Матч ТВ» наставник национальной сборной заявил, что лучше выберет «бездарного» Антона Заболотного, чем «золотого» Чалова, который «ничего не делает». Стиль и манеру поведения тренера впоследствии резко раскритиковали как многие болельщики, так и журналисты.

Экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в эфире НСН рассказал, что тренер может ругать своих игроков в раздевалке. При этом в интервью Черчесова он не увидел ничего оскорбительного.

«Что плохого он сказал? Почему люди возмущаются? Спросите у Заболотного, как он относится к сказанной Черчесовым о нем фразе. Конечно, тренер должен уважительно относиться к своим футболистам и к соперникам чужой команды, но иногда в пылу страсти тренер может жестко отругать своих футболистов. Обычно это происходит в раздевалке, там это, конечно, и должно оставаться. Тренер всегда отвечает за результат, и если что-то не получается, начинается разбирательство. Мы, футболисты, знаем, что от любви до ненависти одна игра. А тут у сборной несколько неудачных игр, и у тренера начинают спрашивать за результат», - отметил он.

Черчесов заявил, что не собирается уходить в отставку

Булыкин считает, что тренер ответил журналистам в своей манере. По его словам, если каждую фразу рассматривать отдельно, то можно понять смысл высказываний Черчесова.

Чалов был вызван в состав сборной России на ноябрьские матчи. Он появился в стартовом составе в товарищеской встрече против команды Молдавии (0:0) и был заменен на 64-й минуте. Результативными действиями форвард не отметился. В матче шестого тура Лиги наций со сборной Сербии (0:5) Чалов остался в запасе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболСтанислав Черчесов
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