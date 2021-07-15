СМИ: все футболисты ЦСКА отказались от вакцинации

Игроки футбольного клуба ЦСКА (Москва) в полном составе заявили об отказе от вакцинации от COVID-19, сообщает «Чемпионат».

По информации издания, игрокам столичного клуба предложили привиться во время сборов, однако они приняли коллективное решение и сообщили руководству о своём отказе. Таким образом, прививку от коронавируса пока получили только сотрудники клуба.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что поддерживает инициативу клубов, чтобы у переболевших и вакцинированных болельщиков не было ограничений по посещению матчей, сообщает RT.

