СМИ: Витория отказался подписывать документы об увольнении из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория отказывается подписывать документы о расторжении контракта с клубом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

СМИ: «Спартак» все-таки уволит Руя Виторию

По данным телеканала, португальский специалист не согласен с увольнением, в связи с чем «Спартак» не может объявить о назначении нового главного тренера.

Ранее стало известно, что руководство столичного клуба, несмотря на успехи красно-белых под руководством Витории, приняло решение об увольнении тренера. Ожидалось, что официально об отставке специалиста объявят в среду.

По данным СМИ, на посту главного тренера «Спартака» португальца сменит итальянец Паоло Ваноли, который ранее работал ассистентом главного тренера в «Челси» и «Интере».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:УвольнениеТренерФутболФК "Спартак"
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