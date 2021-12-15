СМИ: Витория отказался подписывать документы об увольнении из «Спартака»

По данным телеканала, португальский специалист не согласен с увольнением, в связи с чем «Спартак» не может объявить о назначении нового главного тренера.

Ранее стало известно, что руководство столичного клуба, несмотря на успехи красно-белых под руководством Витории, приняло решение об увольнении тренера. Ожидалось, что официально об отставке специалиста объявят в среду.

По данным СМИ, на посту главного тренера «Спартака» португальца сменит итальянец Паоло Ваноли, который ранее работал ассистентом главного тренера в «Челси» и «Интере».

