СМИ: «Спартак» все-таки уволит Руя Виторию

Руководство «Спартака» приняло решение об увольнении главного тренера футбольного клуба, португальца Руя Витории, несмотря на успехи красно-белых в Лиге Европы УЕФА, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, официально об отставке тренера будет объявлено в среду.

«Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв «Легию»

Эту информацию подтвердили и источники «Чемпионата».

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Виторию уволят 14-15 декабря. Отмечалось, что новым тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший помощником главного тренера в «Челси» и «Интере».

После появления этой информации «Спартак» обыграл польскую «Легию» и занял первое место в группе Лиги Европы УЕФА, обогнав итальянский «Наполи» и английский «Лестер», и вышел в 1/8 финала престижного европейского турнира.

При этом положение красно-белых в Чемпионате России гораздо хуже. 13 декабря «Спартак» проиграл ФК «Сочи» со счетом 0:3 и занимает сейчас лишь девятое место в РПЛ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТренерФутболСпартак
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