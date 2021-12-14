СМИ: «Спартак» все-таки уволит Руя Виторию

Руководство «Спартака» приняло решение об увольнении главного тренера футбольного клуба, португальца Руя Витории, несмотря на успехи красно-белых в Лиге Европы УЕФА, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, официально об отставке тренера будет объявлено в среду.