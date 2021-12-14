СМИ: «Спартак» все-таки уволит Руя Виторию
Руководство «Спартака» приняло решение об увольнении главного тренера футбольного клуба, португальца Руя Витории, несмотря на успехи красно-белых в Лиге Европы УЕФА, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, официально об отставке тренера будет объявлено в среду.
Эту информацию подтвердили и источники «Чемпионата».
На прошлой неделе СМИ сообщали, что Виторию уволят 14-15 декабря. Отмечалось, что новым тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший помощником главного тренера в «Челси» и «Интере».
После появления этой информации «Спартак» обыграл польскую «Легию» и занял первое место в группе Лиги Европы УЕФА, обогнав итальянский «Наполи» и английский «Лестер», и вышел в 1/8 финала престижного европейского турнира.
При этом положение красно-белых в Чемпионате России гораздо хуже. 13 декабря «Спартак» проиграл ФК «Сочи» со счетом 0:3 и занимает сейчас лишь девятое место в РПЛ.
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