СМИ: В Японии началась подготовка к проведению Олимпиады без иностранных зрителей
Японские власти приступили к подготовке летних Олимпийских игр в Токио без допуска иностранных болельщиков из-за пандемии коронавируса, сообщает издание «Майнити» со ссылкой на источник, близкий к правительству.
По информации собеседника издания, нынешние обстоятельства не позволяют принять зрителей из-за рубежа.
Окончательное решение о допуске иностранных гостей будет выработано в течение месяца рядом организаций, в том числе Международным олимпийским комитетом.
По данным «Майнити», японские власти решают вопрос допуска на спортивные мероприятия жителей Японии, в том числе их безопасное количество.
Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на 2021-й год.
Ранее глава оргкомитета Олимпиады в Токио Есерио Мори объявил о своей отставке, сообщает РЕН ТВ. Мори оказался в центре громкого скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний.
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