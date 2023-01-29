СМИ: в Азии разработают специальную систему квот на Олимпийские игры для спортсменов из РФ

Специальная система распределения квот на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже, будет разработана для спортсменов из России и Белоруссии, если они будут выступать на соревнованиях в Азиатском регионе, сообщает The Indian Express со ссылкой на исполняющего обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхира Сингха.

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«Они не вмешаются в нашу систему распределения медалей или азиатских квот на Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет будет разрабатывать политику олимпийских квот вместе с нами и международными федерациями», — заявил он.

«Мы разрабатываем философию, согласно которой они смогут соревноваться в дисциплинах, где мы сможем установить количественные показатели. Не в единоборствах, таких, например, как борьба. Если нашего борца из Азии нокаутируют в первом раунде, то мы упустим шанс отобраться. Но если будет балльная система, как в легкой атлетике, стрельбе, в этих видах спорта они смогут соревноваться, это прорабатывается», — отметил Сингх.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что предложение МОК о допуске на международные турниры российских спортсменов, которые не выступали публично за военную спецоперацию на Украине, является простой декларацией, к которой невозможно относиться серьезно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
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