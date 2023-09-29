Булыкин: Бека-Бека будет тяжело в карьере после попытки самоубийства

Знаменитый в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин, который выступал за «Локомотив» и «Динамо», а также за многие зарубежные клубы, включая бельгийский «Андерлехт», заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что экс-полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека столкнется с трудностями в дальнейшей карьере после попытки самоубийства.



По словам Булыкина, Бека-Бека нужна индивидуальная психологическая помощь. Он указал, что если бы врач увидел что-то в поведении футболиста заранее, он отправил бы его на прием к психотерапевту.

В прошлом сезоне Бека-Бека отыграл в составе французской команды «Ниццы» 14 встреч в Лиге 1, а в нынешней кампании пока ни разу не выходил на поле. В пятницу, 29 сентября, телеканал BFM TV сообщил, что Бека-Бека угрожал покончить с собой. На месте происшествия, по информации источника, работали полиция и спасатели.

Позднее журналист Маттейс Пог сообщил, что Бека-Бека находится в безопасности, передает «Радиоточка НСН».

