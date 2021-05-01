СМИ: Трусова провела первую тренировку в «Хрустальном»

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года россиянка Александра Трусова вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе в «Хрустальный» и вышла на первую тренировку, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что спортсменка уже принимала участие в разминке.

Ранее о ее возвращении к тренеру Этери Тутберидзе после ухода от Евгения Плющенко заявил директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Трусова до начала совместной работы с Плющенко занималась в группе Этери Тутберидзе. Ее переход к Плющенко вызвал общественный резонанс и перепалку между тренерами.

