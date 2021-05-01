СМИ: Трусова провела первую тренировку в «Хрустальном»
Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года россиянка Александра Трусова вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе в «Хрустальный» и вышла на первую тренировку, сообщает «Матч ТВ».
Уточняется, что спортсменка уже принимала участие в разминке.
Ранее о ее возвращении к тренеру Этери Тутберидзе после ухода от Евгения Плющенко заявил директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев.
Трусова до начала совместной работы с Плющенко занималась в группе Этери Тутберидзе. Ее переход к Плющенко вызвал общественный резонанс и перепалку между тренерами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 270 / сут.
Умерли
111 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 637 / сут.
- СМИ: Трусова провела первую тренировку в «Хрустальном»
- Глава «Самбо-70»: Трусова может вернуться в центр после ее ухода от Плющенко
- Президенты Таджикистана и Киргизии провели переговоры о ситуации на границе
- Сергунина: Москва стала первым претендентом на проведение «Экспо-2030»
- СМИ: Таджикистан отпровергает информацию о стягивании военной техники к границе с Киргизией
- В России за сутки подтвердили 9 270 новых случая коронавируса
- В Киргизии назвали новые данные о пострадавших в конфликте с Таджикистаном
- Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае
- Пограничники Киргизии заявили об обстреле жилых домов военными Таджикистана
- В Крыму и Краснодарском крае стартовал курортный сезон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru