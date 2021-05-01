Глава «Самбо-70»: Трусова может вернуться в центр после ее ухода от Плющенко
Ренат Лайшев, который является генеральным директором центра спорта и образования «Самбо-70», не исключил возвращения фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24.
«Пока ничего не могу сказать по поводу её возвращения к нам. Но, как видите, я не врал, что она может вернуться. Такую возможность я не исключаю ни для Трусовой, да и вообще ни для кого, кто ушёл. Для этого и старался, когда говорил про её возвращение. Я буду защищать учеников и тренеров всегда. Это моя задача как руководителя», - цитирует Лайшева RT.
Ранее Плющенко объявил, что прекращает сотрудничество с Трусовой по обоюдному согласию со спортсменкой. Стороны не стали продлевать контракт, который закончился 1 мая.
«С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа кубка России, бронзу чемпионатов России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены», — написал Плющенко в Instagram.
Напомним, 16-летняя Трусова на мировом первенстве в Стокгольме добилась бронзовой медали. На ее счету также третье место чемпионата России и две победы на этапах Кубка страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 270 / сут.
Умерли
111 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 637 / сут.
- Глава «Самбо-70»: Трусова может вернуться в центр после ее ухода от Плющенко
- Президенты Таджикистана и Киргизии провели переговоры о ситуации на границе
- Сергунина: Москва стала первым претендентом на проведение «Экспо-2030»
- СМИ: Таджикистан отпровергает информацию о стягивании военной техники к границе с Киргизией
- В России за сутки подтвердили 9 270 новых случая коронавируса
- В Киргизии назвали новые данные о пострадавших в конфликте с Таджикистаном
- Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае
- Пограничники Киргизии заявили об обстреле жилых домов военными Таджикистана
- В Крыму и Краснодарском крае стартовал курортный сезон
- Мошенники придумали новый способ краж средств с банковских карт россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru