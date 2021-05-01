Глава «Самбо-70»: Трусова может вернуться в центр после ее ухода от Плющенко

«Пока ничего не могу сказать по поводу её возвращения к нам. Но, как видите, я не врал, что она может вернуться. Такую возможность я не исключаю ни для Трусовой, да и вообще ни для кого, кто ушёл. Для этого и старался, когда говорил про её возвращение. Я буду защищать учеников и тренеров всегда. Это моя задача как руководителя», - цитирует Лайшева RT.

Ранее Плющенко объявил, что прекращает сотрудничество с Трусовой по обоюдному согласию со спортсменкой. Стороны не стали продлевать контракт, который закончился 1 мая.

«С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа кубка России, бронзу чемпионатов России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены», — написал Плющенко в Instagram.

Напомним, 16-летняя Трусова на мировом первенстве в Стокгольме добилась бронзовой медали. На ее счету также третье место чемпионата России и две победы на этапах Кубка страны.

