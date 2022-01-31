«Продать до весны»: «Фиорентина» готова разорвать контракт с Кокориным

Ранее стало известно, что Кокорин во время выступлений за «Спартак» в 2020 году помимо официальной зарплаты получал 22 млн рублей в месяц просто за то, что не нарушал правила — не опаздывал, не пропускал игры с тренировками и не употреблял алкоголь.

Экс-игрок «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что шокирован этой информацией, и назвал «развратом» бонусы за трезвость Кокорину.

В январе 2021 года Кокорин неожиданно перешел в итальянскую «Фиорентину», однако сыграл за команду совсем немного игр, а в январе 2022 года стал одним из лауреатов антипремии «Золотой унитаз», победив в номинации «Посмешище».

