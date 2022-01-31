«Продать до весны»: «Фиорентина» готова разорвать контракт с Кокориным
Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» разорвет контракт с россиянином Александром Кокориным, если не сможет его продать до конца зимы, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что сейчас Кокориным интересуются клубы из России и Турции. При этом в случае разрыва контракта итальянцы будут должны заплатить футболисту неустойку.
Ранее стало известно, что Кокорин во время выступлений за «Спартак» в 2020 году помимо официальной зарплаты получал 22 млн рублей в месяц просто за то, что не нарушал правила — не опаздывал, не пропускал игры с тренировками и не употреблял алкоголь.
Экс-игрок «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что шокирован этой информацией, и назвал «развратом» бонусы за трезвость Кокорину.
В январе 2021 года Кокорин неожиданно перешел в итальянскую «Фиорентину», однако сыграл за команду совсем немного игр, а в январе 2022 года стал одним из лауреатов антипремии «Золотой унитаз», победив в номинации «Посмешище».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,9 млн+124 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+621 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+30 130 / сут.
- Назван самый выгодный день для поездок на такси
- «Продать до весны»: «Фиорентина» готова разорвать контракт с Кокориным
- СМИ назвали имя организатора «сорванного майдана» в Киеве
- МИД Эстонии обвинил российских лётчиков в нарушении воздушной границы
- Володин раскритиковал идею снизить нештрафуемый порог скорости
- Адвокат рассказал о наказании для застрелившего сослуживца в Подмосковье
- Воробьёв потребовал чётко информировать жителей о программе соцгазификации
- Арбенина наорала на охранников, требовавших соблюдение антиковидных мер
- Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заразился COVID-19
- Путин поддержал идею отправить 100 тысяч заключенных на принудительные работы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru