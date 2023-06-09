СМИ: сборные России и Катара могут провести товарищеский матч

Сборная России по футболу планирует провести товарищеский матч с национальной командой Катара, пишет «Спорт-Экспресс».

Матч за футбольный Суперкубок России пройдет в Казани

По информации издания, федерации ведут переговоры о предстоящей встрече. Игра может состояться в рамках осеннего сбора.

Сборные России и Катара встречались трижды. В 2016 году катарцы победили со счетом 2:1.

По данным Российского футбольного союза, самым убыточным отечественным клубом является московский «Спартак», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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