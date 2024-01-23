Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне.

Даниил Медведев прошел в четвертьфинал Australian Open

В четвертьфинале спортсмен встретился с представителем США Тейлором Фрицем. Джокович обыграл соперника со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3.

Сербский теннисист сыграет за выход в финал с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и россиянином Андреем Рублевым.

Новак Джокович — действующий чемпион Australian Open, 10-кратный победитель соревнования, а также обладатель рекордных 24 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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