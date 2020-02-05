СМИ: Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу
Крупнейший арабский спортивный телеканал BeIN Sports сообщил о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу 2022 года. Эта информация появилась на официальной странице СМИ в Twitter. При этом источник ссылается на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). WADA якобы отправило Российскому футбольному союзу (РФС) уведомление о том, что сборная России не сможет участвовать в мировом футбольном первенстве.
Между тем, ранее британские СМИ писали, что наша национальная сборная в случае выхода в групповой этап мундиаля по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире. Однако команда не будет иметь права на использование национальной символики и гимна.
В свою очередь, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что отстранить российских спортсменов от участия в ЧМ-2022 может только ФИФА. А всё это - «очередная банальная провокация», отметил он.
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