СМИ: Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу

Между тем, ранее британские СМИ писали, что наша национальная сборная в случае выхода в групповой этап мундиаля по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире. Однако команда не будет иметь права на использование национальной символики и гимна.

В свою очередь, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что отстранить российских спортсменов от участия в ЧМ-2022 может только ФИФА. А всё это - «очередная банальная провокация», отметил он.



