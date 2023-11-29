СМИ: Российские фигуристы Морозова и Еременко хотят перейти под флаг Франции

Олимпийский чемпион, российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков ранее заявил о деградации фигуристов без участия в международных турнирах, передает РБК.

По его словам, спортсменам тяжело расти и развиваться, несмотря на то, что турниры есть и внутри страны. «Все хотят побеждать и зарабатывать призовые», - заключил он, отметив, что остается только ждать возвращения россиян в международные турниры, передает «Радиоточка НСН».

