СМИ: Промес не смог вернуться в Россию из-за требований прокуратуры Нидерландов
1 марта 202414:06
Нападающий московского «Спартака», голландец Квинси Промес с не смог вылететь вместе с командой в Россию со сборов, которые проходили в Объединенных арабских эмиратах, по требованию прокуратуры Нидерландов о его экстрадиции на родину, сообщает Telegram-канал Mash.
В настоящее время, футболист по-прежнему остается в ОАЭ. Власти страны запросили все необходимые документы для возможной выдачи игрока голландскому правосудию.
Ранее Апелляционный суд Амстердама предварительно отклонил апелляцию Квинси Промеса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru