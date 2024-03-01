СМИ: Промес не смог вернуться в Россию из-за требований прокуратуры Нидерландов

Нападающий московского «Спартака», голландец Квинси Промес с не смог вылететь вместе с командой в Россию со сборов, которые проходили в Объединенных арабских эмиратах, по требованию прокуратуры Нидерландов о его экстрадиции на родину, сообщает Telegram-канал Mash.

Экс-игрок «Спартака» Ловчев призвал команду помочь осужденному Промесу

В настоящее время, футболист по-прежнему остается в ОАЭ. Власти страны запросили все необходимые документы для возможной выдачи игрока голландскому правосудию.

Ранее Апелляционный суд Амстердама предварительно отклонил апелляцию Квинси Промеса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОАЭНидерландыПрокуратураФутболист

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