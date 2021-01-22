СМИ: Правительство Японии готовится к отмене Олимпийских игр в Токио в 2021 году

Правительство Японии пришло к выводу, что Олимпийские игры в Токио в этом году придется отменить из-за пандемии COVID-19. Об этом со ссылкой на источник пишет издание The Times.

По словам собеседника издание, власти сейчас ищут способ проинформировать об этом, «сохранив лицо». Проведение олимпиады «Токио-2020» назначено на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Правительство Японии в ответ на сообщение The Times позже опровергло информацию об отмене Олимпийских игр в Токио, заявив, что представленная информация не соответствует действительности.

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ФОТО: facebook.com/tokyo2020
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