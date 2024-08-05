СМИ: пловчиху Алонсо выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте

Олимпийский комитет Парагвая (ОКП) попросил пловчиху Луану Алонсо покинуть Олимпийскую деревню за ночевку вне спортивной территории, сообщило издание As.

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В материале уточняется, что спортсменке было направлено письмо, в котором ее попросили немедленно покинуть Олимпийскую деревню, так как она ночевала в другом месте. ОПК считает, что поведение Алонсо «создает неподходящую атмосферу в команде Парагвая».

На Олимпиаде девушка участвовала в заплыве на 100 метров баттерфляем, однако выбыла в квалификационном раунде и заняла шестое место. После этого в своих соцсетях она сообщила о завершении карьеры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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