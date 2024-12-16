СМИ: Овечкин стал самым успешным российским спортсменом 2024 года

Портал Sport24 назвал капитана и форварда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина самым успешным российским спортсменом 2024 года.

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола

Второе место занял выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате представитель смешанных единоборств Ислам Махачев, на третьей позиции оказался теннисист Даниил Медведев.

В рейтинг вошли 50 спортсменов. При его формировании учитывались количество подписчиков, общая сумма заработка и медиаиндекс.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома малоберцовой кости левой ноги.

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ФОТО: РИА Новости
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