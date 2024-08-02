СМИ назвали сроки проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году
Чемпионат мира по футболу в 2030 году запланирован на 8 июня - 21 июля. Об этом пишет газета Mundo Deportivo.
Турнир пройдет в шести странах и впервые игры чемпионата состоятся на разных континентах. Основными хозяевами первенства будут Испания, Португалия, Марокко. При этом первые три матча турнира пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае.
Как ожидается, 8 и 9 июня пройдут игры с участием сборных Аргентины и Уругвая в честь 100-летия чемпионата. Затем 13-14 июня соревнования переместятся в другие страны. Финал чемпионата запланирован на 21 июля, по данным СМИ, его проведут в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Ранее в Германии прошел чемпионат Европы по футболу, он завершился 14 июля, напоминает RT. Победителем стала сборная Испании.
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