СМИ: Моуринью возглавит «Фенербахче»

Португальский футбольный специалист Жозе Моуринью возглавит тренерский штаб турецкого «Фенербахче». Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в соцсети Х.

Обыгравший «Барселону» со счетом 8:2 Ханси Флик стал главным тренером каталонцев

По его данным, контракт будет подписан сроком на два года.

Журналист пояснил, что соглашение с действующим наставником команды Исмаилом Карталом истекает в июне и продлено не будет. В завершившимся сезоне чемпионата Турции «Фенербахче» занял второе место, уступив золото «Галатасараю».

Последним клубом где работал Моуринью была итальянская «Рома». Под его руководством римляне выиграли первый в истории кубок Лиги конференций.

Ранее Венсан Компани стал главным тренером «Баварии», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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