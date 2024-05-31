СМИ: Моуринью возглавит «Фенербахче»

По его данным, контракт будет подписан сроком на два года.

Журналист пояснил, что соглашение с действующим наставником команды Исмаилом Карталом истекает в июне и продлено не будет. В завершившимся сезоне чемпионата Турции «Фенербахче» занял второе место, уступив золото «Галатасараю».

Последним клубом где работал Моуринью была итальянская «Рома». Под его руководством римляне выиграли первый в истории кубок Лиги конференций.

Ранее Венсан Компани стал главным тренером «Баварии», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



